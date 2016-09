Teheran-Sammlung im Dezember in Berlin: Vorverkauf beginnt

Schlüsselwerke einer spektakulären iranischen Kunstsammlung aus der Zeit von Schah Reza Pahlavi werden vom 4. Dezember an in Berlin zu sehen sein.

Wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Dienstag mitteilte, zeigt die geplante Ausstellung in der Gemäldegalerie rund 60 Arbeiten großer amerikanischer und europäischer Künstler gemeinsam mit Künstlern der iranischen Moderne. Vertreten sind etwa Jackson Pollock, Mark Rothko und Francis Bacon. Der Vorverkauf begann am Dienstagabend, online unter www.smb.museum/teheransammlung.



Die Preußen-Stiftung hatte im vergangenen Jahr mit dem Museum für zeitgenössische Kunst in Teheran (TMoCA) eine Absichtserklärung über die dreimonatige Ausstellung unterzeichnet. Die Vereinbarung kam während des Iran-Besuchs von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zustande. Stiftungspräsident Hermann Parzinger nannte das Projekt eine «bedeutsame Geste der kulturpolitischen Diplomatie».