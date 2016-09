Disco-Flohmarkt: Was Gebrauchtes, was Neues, aber auf jeden Fall hip

Wo sonst Nachtschwärmer und Partygänger jedes Wochenende zu Club Sounds feiern, wird am 17. und 18. September 2016 geshoppt, gestöbert und genascht.

Ob angesagte It-Pieces oder trendiges Street-Food – beim neuen Disco-Flohmarkt beweist der Club am Potsdamer Platz, dass er auch als Eventlocation überzeugt: Begleitet von DJ-Sounds präsentieren sich hier auf drei Etagen von 13 – 21 Uhr nicht nur Jungdesigner, Künstler und Second Hand-Seller an ihren Ständen, auch angesagte lokale Gastronomen beziehen Stellung und verköstigen die Schnäppchenjäger und Fashionistas mit kulinarischen Neuheiten, Drinks und Snacks.

Was die BesucherInnen erwartet

Die bunte Mischung aus Bloggern, Modeschöpfern, Foodkreativen und Musikern versetzt das E4 zwei Tage lang in einen ganz eigenen Flow. Das wissen auch die Initiatoren und E4-Geschäftsführer Dustin Render und The Ahn Nguyen: „Ob es die Bloggerin ist, der ich schon lange auf Instagram folge, der neueste Veggie-Burger oder ein Paar Sneaker, die ich für die nächste Party brauche – beim Disco-Flohmarkt ist für jeden was dabei,“ meint Render und Nguyen ergänzt: „Und man muss nicht mal auf den Clubabend mit Freunden verzichten.“ Neben jungen Modeschaffenden wie dem Premium Streetwear-Label RUE Berlin, das mit neuen T-Shirts und Caps vor Ort ist, sorgen auch die nachhaltige Mode und ausgefallenen Schnitte von Natascha von Hirschhausen oder Designer Thomas Hanisch, dessen Looks auch Lady Gaga begeistern, für glänzende Augen bei den Shoppaholics.