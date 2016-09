Bürgerfest: Bundespräsident Gauck lädt zum Tag des offenen Schlosses

Bundespräsident Joachim Gauck lädt am 9. und 10. September zum Bürgerfest in das Schloss Bellevue und den Schlosspark ein. Mit dem Fest setzt der Bundespräsident ein Zeichen: Ehrenamtliches Engagement ist für die Zivilgesellschaft unverzichtbar.

Am Samstag, den 10. September, steht das Bürgerfest unter dem Motto „Tag des offenen Schlosses“: Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Auf die Gäste wartet in der Zeit von 11.00 bis 19.00 Uhr ein Park voller Anregungen und Unterhaltung: ein vielfältiges Programm mit Musik- und Tanzaufführungen, Mitmach-Aktionen für alle Altersgruppen sowie Rundgänge durch das Schloss Bellevue. Unter dem Motto „Jung, entschlossen, engagiert!“ diskutiert der Bundespräsident mit jungen Menschen über ihre Motive, die Gesellschaft mitzugestalten. Musikalische Höhepunkte sind Konzerte mit den Bands Antiheld und Steal a taxi sowie dem Berliner Kammerorchester.

Zur Begegnung laden das Königreich Belgien und das Land Schleswig-Holstein ein, die sich in diesem Jahr auf dem Bürgerfest präsentieren. Das Bürgerfest gibt Impulse, wie sich jede und jeder mit seinen Interessen und Fähigkeiten in die Gesellschaft einbringen und selbst ehrenamtlich aktiv werden kann.

Gesellschaftliche Vielfalt als Themenschwerpunkt

Ein thematischer Schwerpunkt wird in diesem Jahr der Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt sein: Wie können Integration und Inklusion gelingen? Wie lässt sich ein pluralistisches und solidarisches Miteinander gestalten? Raum für diese Fragen und vielstimmige Antworten bietet der Ort der Begegnung, der in diesem Jahr unter dem Motto „Vielfalt bewegt“ steht und als Forum für Erfahrungsaustausch und Inspiration dient.

Die Tatkraft der Engagierten – ob in der Kirchengemeinde oder auf dem Sportplatz, im Hospiz oder in der Gedenkstätte, in der kulturellen Bildung oder im Naturschutz – wird im Park von Schloss Bellevue mit einem Musik- und Unterhaltungsprogramm gefeiert.