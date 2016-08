Kleiner Tiergarten: Mann durch Messerstich verletzt

Ein Mann ist bei einem Streit im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit durch einen Messerstich verletzt worden.

Der 22-Jährige kam am Mittwoch mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus, verließ es dann aber wieder, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Tathergang ist noch ungeklärt. Das Opfer soll den Angaben zufolge einen Streit mit zwei Männern gehabt haben, von denen einer plötzlich auf ihn eingestochen haben soll. Im Kleinen Tiergarten ist es in den vergangenen Wochen immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen - etwa im Drogenmilieu - gekommen.