Die alte Dame Hertha, wie der Verein auch liebevoll genannt wird, wurde bereits im Sommer 1892 gegründet, damals noch unter dem Namen BFC Hertha 92. Angeblich stammen der Namen und die Vereinsfarben von einem Dampfschiff, mit dem einer der Vereinsgründer zuvor gefahren war. In seiner langen Geschichte hat der Verein viele Höhen und Tiefen erlebt, Mitte der Achtziger Jahre spielte Hertha BSC sogar nur noch in der Amateur-Liga. Danach ging es, begleitet von einigen Rückschlägen, wieder bergauf in den Ligen. Zu den größten Erfolgen der jüngeren Geschichte gehören das Erreichen der Zwischenrunde in der Champions-League im Jahr 2000 und Siege beim Liga-Pokal 2001 und 2002.