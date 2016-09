Laufen mit Musik: Der Beat macht's

Musik kann beim Lauftraining den nötigen Antrieb bringen. Doch nicht jeder Track ist für diesen Zweck geeignet. Ist das Tempo zu hoch, geraten Läufer schnell aus der Puste.

Musik für das Lauftraining finden

Entscheidend dafür sind die sogenannten «beats per minute» (bpm) eines Songs, also die Schläge pro Minute, die mit der Schrittfrequenz übereinstimmen sollten. Diese untermalen den natürlichen Bewegungsrhythmus und können dadurch die Laufqualität verbessern. Ein Richtwert für den optimalen Taktgeber liegt bei einem durchschnittlichen Läufer bei ungefähr 140-160 bpm. Diese werden etwa in Songs wie «Take on me» von a-ha, «Move in the right direction» von Gossip oder auch in Daft Punks «Harder, better, faster, stronger» erreicht.