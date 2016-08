High Intensity Training: Fit mit ein paar Minuten Sport am Tag

Einige Trainingsprogramme kommen mit nur fünf bis zehn Minuten Sport am Tag aus. Aber machen solche Kurzprogramme überhaupt Sinn? Ja - wenn man es richtig macht.

Aber: «Dann muss man natürlich Vollgas geben», so Raschka. Solch ein kurzes Sportprogramm kann sinnvoll sein, wenn es sich an dem Prinzip des HIT orientiert, dem High Intensity Training.

Pausen kommen zu Trainigszeit dazu

Ein Zirkeltraining von fünf bis zehn Minuten kann so also durchaus für eine gute Fitness sorgen - aber eben nur, wenn man in diesen Minuten alles gibt. Außerdem wichtig zu wissen: Für das komplette Sportprogramm braucht man in der Regel länger als die paar Minuten: Schließlich braucht der Körper nach den hochintensiven Intervallen zwischendurch Pausen.