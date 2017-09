Marathon: Erholung ist wichtig

Nach einem Marathonlauf braucht der Körper Erholung und Zeit zur Regeneration: Was hilft und worauf Läufer achten sollten.

«Unmittelbar nach dem Marathon fühlen sich die Beine meist schwer und müde an, bedingt durch das produzierte Laktat in der Muskulatur», erklärt Prof. Ingo Froböse vom Zentrum für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln. «Ein lockeres Auslaufen, Saunieren oder Massage kann den Laktatabbau erfolgreich unterstützen und beschleunigen.»

Essen & Trinken

Auch die richtige Ernährung nach dem Wettkampf trägt zur Regeneration bei. An erster Stelle steht eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Denn beim Laufen entsteht Wärme.



Damit es nicht zu einer Überhitzung kommt, schwitzt der Körper ordentlich und verliert so bei einem Marathon etwa vier Liter Wasser - das gilt es anschließend auszugleichen.



«Weil der Körper jedoch nur in der Lage ist, circa 0,3 Liter Wasser pro Stunde zu verstoffwechseln, dauert dies bis zu zwei Tage», erklärt Froböse. Sein Rat lautet daher: «Trinken, Trinken, Trinken.»