Velothon - Marathon für Radfahrer

Bereits bei der Premiere 2008 lockte der Velothon weit über 10.000 Teilnehmer an den Start. Zur neunten Auflage werden bis zu 15.000 Radfahrer im Tiergarten erwartet.

Mit seinen beiden Distanzen spricht der Velothon Berlin sowohl Einsteiger als auch ambitionierte Hobbyradfahrer an. Der 60 Kilometer lange "Stadtkurs“ (Hobbyfahrer) führt vom Start am Brandenburger Tor über Potsdamer Platz, Ku’damm, Havelchaussee, Flughafen Tempelhof, Neukölln und Regierungsviertel auf die Zielgerade auf der Straße des 17. Juni. Der Kurs "Südschleife“ (ambitionierte Radsportler) ist 120 Kilometer lang und führt zusätzlich zum "Stadtkurs“ ins Brandenburgische Umland, südlich von Berlin. Erstmalig wird es im Jahr 2017 auch eine 180km Strecke geben.

Zielankünfte der einzelnen Rennen

Die Zieleinfahrt für das Jedermann-Rennen 60 km ist am Sonntag in der Zeit zwischen 09.10 und 11.10 Uhr. Die Zieleinfahrt für das Jedermann-Rennen 120 km ist am Sonntag in der Zeit zwischen 12:00 und 14:50 Uhr. Die erste Zieleinfahrt für das Garmin Velothon Berlin Elite Rennen ist für Sonntag gegen ca. 15:15 Uhr terminiert. (Angaben von 2017)