Der Run of Spirit des Evangelische Johannesstift Berlin ist ein gemeinsames Sportereignis für Menschen mit und ohne Handicap.

Den Gästen bietet sich eine motivierende Kulisse am Streckenrand und wenn es mal eine Laufpause gibt, dann ist trotzdem für gute Stimmung gesorgt. Kinder erwartet ein buntes Rahmenprogramm und wer will, kann es auf dem Rasen rund um Start und Ziel gemütlicher angehen lassen.

Die Geschichte des Run of Spirit

Gemeinsam Zukunft gestalten und erleben, das ist für die Veranstalter eine Herzenssache. Bereits zum ersten Lauf im Jahr 2009 kamen viele Menschen, die die Idee der Inklusion weitertrugen. In den folgenden Jahren haben die Gäste viel erleben dürfen. Die vierte Ausgabe des Events setzte ein besonderes Zeichen. Auf der Strecke konnten wir Sportlerinnen und Sportler mit vier unterschiedlichen Erblindungsformen, aus vier Nationen und verschiedensten Religionen vereinen. Ein einmaliges Erlebnis in der Sportwelt. Besonders Stolz sind die Veranstalter auf die Charity-Projekte. So konnte Henry Wanyoike, blinder Leichtathlet mehrfacher Teilnehmer der Paralympics, dabei unterstützt werden in den kenianischen Slums ein Waisenhaus zu errichten oder Menschen mit mehrfachem Handicap zum Skifahren bewegen.