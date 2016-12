Für passionierte Läufer: In Berlin Mitte eröffnet in naher Zukunft ein Adidas Runners Store.

Jogger, Sprinter und Läufer aufgepasst: In der Münzstraße in Berlin Mitte eröffnet demnächst ein Adidas Runners Store. In dem Shop, der direkt gegenüber des Adidas Originals Ladens eröffnet, finden passionierte Läufer in Zukunft alles, was sie brauchen: Laufschuhe, Laufkleidung und entsprechendes Zubehör. Ein genaues Eröffnungsdatum steht noch nicht fest.