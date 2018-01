Beate Uhse kommt nach Berlin zurück

Das Erotik-Unternehmen Beate Uhse eröffnet Mitte November einen Flagship Store in Berlin.

Wenn es um Erotik und Erotikshops geht, war der Name Beate Uhse immer ein Begriff. In den letzten Jahren ist es leiser um das Unternehmen geworden, vor allem nachdem das Erotikmuseum und der Erotikshop in Berlin schließen mussten. Doch das kann sich nun wieder ändern: Beate Uhse eröffnet in Berlin wieder einen Flagship Store. Auf zwei Etagen dreht sich alles um die schönste Nebensache der Welt - von erotischer Lingerie über Love Toys und Wellness-Produkte bis hin zu kinky BDSM-Artikeln.