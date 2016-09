Noch dieses Jahr: Flagship-Store der Telekom am Kudamm

Die Deutsche Telekom eröffnet noch in diesem Jahr einen Flagship-Store am Kurfürstendamm.

dpa

Die Deutsche Telekom wird noch in diesem Jahr ein Geschäft am Kurfürstendamm eröffnen. Auf rund 590 Quadratmetern sollten Produkte rund um Telekommunikation präsentiert werden. Das angestammte Geschäft am Kurfürstendamm 229 muss die Telekom aufgeben, weil das Gebäude im Zuge der Sanierung des Karstadt-Hauses und dem Bau der Mall of Ku'damm abgerissen wird.