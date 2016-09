Hugendubel feiert Wiedereröffnung in Steglitz

Keine richtige Neueröffnung, dafür eine Wiedereröffnung feiert Hugendubel mit neuem Konzept in Berlin Steglitz.

Nach neunmonatigem Umbau hat die Hugendubel-Filiale in der Schloßstraße in Berlin Steglitz mit neuem Konzept wieder eröffnet. Auf 1400 Quadratmetern bietet das Buchgeschäft tausende Bücher und Hörbücher in Wohlfühlatmosphäre. Die moderne Filiale bietet ein zentrales Leseforum, eine Lese-Lounge, eine Literatur-Bar und ein neues Café – alles um die richtige Leseumgebung zu schaffen.