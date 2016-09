Neu am Tauenzien: Sennheiser

Sennheiser eröffnet in Berlin Charlottenburg seinen ersten Shop in Deutschland.

Sennheiser

Musikliebhaber haben eine neue Adresse in Berlin. An der Tauenzienstraße in Berlin Charlottenburg hat der erste Sennheiser-Laden in Deutschland eröffnet. In dem neu eröffneten Shop können sich private und geschäftliche Kunden über die Produktpalette der Marke informieren und Artikel ausgiebig testen. Auf mehr als 120 Quadratmetern gibt es eine umfassende Auswahl an Kopfhörern, Mikrofonen und Business-Lösungen. Wer sich nicht gleich zum Kauf entschließen kann, kann ab Oktober 2016 ausgewählte Produkte unverbindlich bis zu einer Woche ausleihen und zu Hause testen.