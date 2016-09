Herrenausstatter Becon eröffnet in Mitte

Der Herrenausstatter Becon eröffnet seine siebente Filiale in Berlin Mitte.

dpa

Der Berliner Herrenausstatter Becon eröffnet einen neuen Shop in Berlin Mitte. Ab den Herbst 2016 werden auf rund 200 Quadratmetern am Hausvogteiplatz Anzüge und alles, was dazugehört, verkauft. Ob Hochzeitsanzug, Smoking oder Businessanzug, Männer können aus einem großen Sortiment unterschiedlichster Anzugformen wählen. Am besten stellt Mann sich vor Ort gleich den kompletten Anzug mit den passenden Accessoires zusammen – von der Weste, über die Krawatte bis zum Gürtel und den Manschettenknöpfen.