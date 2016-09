Neu in Charlottenburg: Shoeting

Schuhe und Mode: Im September 2016 eröffnet Shoeting in Berlin Charlottenburg.

Shoeting eröffnet die vierte Filiale in Berlin. Ende September 2016 öffnen sich die Türen in dem neuen Laden in Berlin Charlottenburg. Anders, als der Name es vermuten lässt, werden nicht nur Schuhe präsentiert und verkauft. Auch Mode für Frauen, Accessoires und Schmuck füllen die Verkaufsregale. Shoeting verkauft Label und Kollektionen aus Skandinavien, Spanien, Frankreich und Deutschland.