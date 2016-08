Topshop eröffnet in Berlin

Die britische Modekette Topshop eröffnet im Herbst 2016 eine Filiale in Berlin.

Das aus Großbritannien stammende Modehaus Topshop wird noch im Herbst 2016 seine erste eigenständige Filiale in Berlin eröffnen. Bisher kann die Mode der Modekette in der Hauptstadt nur im KaDeWe gekauft werden. Der neue Shop in Berlin soll am Alexanderplatz entstehen. Topshop steht für junge Mode im mittleren Preisniveau. Verkauft werden neben Bekleidung auch Schuhe, Accessoires und außerdem Make-up. Das Label warb schon mehrfach mit bekannten Gesichtern für sich: Neben dem Model Kate Moss hat auch schon Sängerin Beyoncé für Topshop Werbung gemacht.