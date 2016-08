Ampelmann eröffnet im Alexa

Am 27. August 2016 eröffnet im Alexa ein Shop der Marke Ampelmann extra für Berliner.

dpa

Ampelmann eröffnet mit dem neuen Laden im Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz bereits den achten Shop im Jahr 2016. Jeder kennt die kleinen grünen und roten Ampelmännchen inzwischen. Die Ampelzeichen aus DDR-Zeiten haben sich zum Kult entwickelt und sind beliebte Souvenirs von Touristen. Der neue Laden richtet sich in seiner Konzeption aber vor allem an Berliner. Exklusiv gibt es in dem neuen Shop die Kiez Kollektion, die aus 27 individuellen T-Shirts besteht. Auf den rund 100 Quadratmetern im Erdgeschoss des Alexas können Besucher nicht nur Produkte rund um die kleinen Verkehrssymbole kaufen, sondern auch gemütlich eine Tasse Kaffee am Kaffeekiosk trinken.