New Balance eröffnet Flagship-Store in Berlin-Mitte

Ab Dezember 2015 sind in der Münzstraße nahe Alexanderplatz alle Produkte von Kopf bis Fuß sowie Sneaker-Klassiker der US-amerikanischen Sportmarke erhältlich.

Auf rund 350 Quadratmetern wird der Sportartikelhersteller Footwear und Mode aus den Bereichen Tennis, Fitness, Fußball, Running und Lifestyle präsentieren. Zudem werden Modelle mit den Qualitätssiegeln "Made in UK" und "Made in USA" erhältlich sein. Weltweit gibt es bereits fast 3000 New Balance Stores, davon 50 in Europa.