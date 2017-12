KaDeWe - Kaufhaus des Westens

Auf acht Etagen bietet das größte und bekannteste Kaufhaus Berlins ein umfangreiches, gehobenes Warensortiment und einen erstklassigen Gourmet-Bereich.

Das Kaufhaus des Westens ist Berlins größtes und bekanntestes Kaufhaus. Auf mehr als 60.000 Quadratmetern präsentiert das KaDeWe an der Tauentzienstraße ein umfangreiches Warenangebot mit Begehrtem aus aller Welt – von den aktuellen Modetrends der internationalen Laufstege bis zu exotischen Früchten der Südsee. Die breit gefächerte Produktpalette umfasst neben bekannten Modelabels und Feinkost auch Schmuck, Parfum und Beautyprodukte, Haushaltswaren, Geschirr und Bücher.

Vielfältiges Service-Angebot

Zudem setzt das Kaufhaus des Westens Maßstäbe in Sachen Service. Kunden können sich in Beauty-Rooms und Beauty-Lounges beraten und stylen lassen, den Einpackservice für Geschenke in Anspruch nehmen, sich den neuen Anzug maßschneidern lassen und Devisen umtauschen.