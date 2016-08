Rockabilly und Punk Flohmarkt Summer Bash

Speziell für Fans von Rockabilly und Punk findet am 28. August 2016 ein Flohmarkt im Wild at Heart statt.

Unter dem Motto "Summer Bash" findet am 28. August 2016 im Club Wild at Heart ein Rockabilly und Punk Flohmarkt statt. Dann heißt es rein in das Hawaiihemd und 1st und 2nd Hand-Kleidung, Accessoires und Musik rund um Rockabilly und Punk entdecken. Auch der Tiki Heart-Shop wird geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Auch wer selbst Platz in seinem Kleiderschrank schaffen möchte, ist herzlich willkommen.