Jeden zweiten Sonntag im Monat können Secondhand- und Designliebhaber in den Prinzessinnengärten Bekleidung, Kunst und Musik entdecken und kaufen.

Der Flowmarkt in den Prinzessinnengärten am Moritzplatz gilt noch immer als ein kleiner Geheimtipp. In Erinnerung an den Flohmarkt, den es jahrelang auf der Brachfläche am Moritzplatz gab, öffnen die Prinzessinnengärten jeden zweiten Sonntag im Monat (April bis Oktober) ihre Tore für den Kreuzboerg Flowmarkt. Angeboten wird private Second-Hand, Kunst, Musik und selbstgefertigte Objekte.