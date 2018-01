Auf dem Leopoldplatz vor der Alten Nazarethkirche im Berliner Wedding findet jeden Samstag ein Trödelmarkt statt. Private und gewerbliche Händler, Selbstgemachtes und Restposten machen die Mischung auf dem Flohmarkt aus, auf dem man noch das eine oder andere echte Schnäppchen ergattern kann. Anschließend lässt sich in den umliegenden Cafés gut ein zweites Frühstück genießen.

Der Flohmarkt auf dem Leo öffnet je nach Saison zu unterschiedlichen Zeiten. Zur Sommerzeit hat er von 10 bis 16 Uhr geöffnet, während der Winterzeit von 10 bis 15 Uhr. In der Regel bauen jede Woche etwa 70 Händler ihre Stände auf. Erhältlich ist alles von der Angel über die Messinglampe bis zum Zelt. Auch Kleidung, Kleinmöbel und Tinnef werden verkauft.

Auf einen Blick

Was: Flohmarkt am Leopoldplatz

Wann: Jeden Samstag

Öffnungszeiten: Sommerzeit 10 bis 16 Uhr, Winterzeit 10 bis 15 Uhr

Wo: Leopoldplatz in Wedding

Standreservierung: Tel. 030 - 23636360