Auf dem Flohmarkt am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain können Besucher jeden Sonntag nach Herzenslust stöbern, feilschen und kaufen. Private Verkäufer und gewerbliche Händler bieten an den Ständen rund um die zentrale Grünfläche neben Hausrat, Büchern, Kunst und Design auch Mode, Secondhand, Taschen und Vinyl. Imbissstände versorgen hungrige Besucher mit Snacks und Getränken. Der Flohmarkt zählt zu den populärsten in Berlin.