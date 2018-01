Jeden Samstag und Sonntag bieten Händler vor dem Rathaus in Schöneberg allerlei Trödel an - von Büchern, Haushaltswaren und Möbeln über Spielsachen, Technik und Bekleidung bis Antikwaren, Spielzeug, Schmuck und Nippes ist alles dabei. Die Funde stammen zum großen Teil von Haushaltsauflösungen oder sind Dachboden- und Kellerfunde von Privatpersonen. Daneben gibt es Profihändler, die auf dem Flohmarkt ihre Ware anbieten.

Der schönste Flohmarkt Berlins ist er zwar nicht, und auch Schätze sind auf dem Markt recht rar. Dafür lässt sich in lockerer Atmosphäre das eine oder andere Schnäppchen machen und die privaten Käufer sind oft zu einem Schwätzchen bereit. Fast schon eine Besonderheit beim Trödelmarkt in Schöneberg: Handeln ist noch erlaubt. Wer genug hat vom Trubel, ruht sich mit einer Bratwurst vom Imbissstand im Rudolph-Wilde-Park nebenan aus.

Auf einen Blick

Was: Flohmarkt am Rathaus Schöneberg

Wann: Jeden Samstag und Sonntag (außer Volkstrauertag und Totensonntag)

Öffnungszeiten: An beiden Tagen von 8 bis 16 Uhr

Wo: Vor dem Rathaus Schöneberg