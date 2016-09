Im Outlet von Mac werden Hosen und Jeans des Labels zu günstigen Preisen verkauft.

dpa

Die Marke Mac hat sich 1973 vorgenommen, gut sitzende und bezahlbare Hosen herzustellen. Das macht das Label bis heute erfolgreich. In den Osramhöfen in Berlin Wedding können Hosen und Jeans im Outlet der Marke zu günstigeren Preisen gekauft werden. In den Regalen findet man vor allem Vorsaisonware – aber wen kümmert das schon, wenn die Hose perfekt sitzt.