Die zweitwichtigste Einkaufsmeile Berlins im Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist ein lebendiges Shoppingzentrum mit vier großen Einkaufscentern und zahlreichen Geschäften.

Shopping hat eine lange Tradition in der Schloßstraße. Nachdem viele alte Kaufhäuser und Gebäude in die Jahre gekommen waren und die Schloßstraße allmählich an Glanz verlor, begann nach der Jahrtausendwende die Sanierung und Erneuerung der stadtbekannten Shoppingmeile.

Vier große Einkaufscenter

Das 1952 errichtete Wertheim-Kaufhaus wurde abgerissen und durch das 2012 eröffnete Einkaufscenter „Boulevard Berlin“ auf dem alten Grundstück ersetzt. Es ist mit 76.000 Quadratmetern eines der größten Berlins. Aus Denkmalschutzgründen wurde die historische Vorderfront des Wertheim-Kaufhauses in das neue Gebäude integriert. Zum Gebäudekomplex gehört auch das neue Karstadt-Haus, das 2009 eröffnet wurde.



Zusammen mit der Shopping-Mall „Das Schloss“, dem „Forum Steglitz“ und dem „Schloss-Straßen-Center“ sind in den letzten Jahren somit gleich vier Einkaufcenter entstanden. Im mittleren Teil der Schloßstraße bietet sich mit dem „Naturkaufhaus“ in der Galleria Berlin, das ökologisch und fair produzierte Waren verkauft, eine Shopping-Alternative zu dem Angebot der großen Center an.