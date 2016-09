Auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei in Berlin-Moabit entsteht bis 2018 ein neues Shoppingcenter mit einem Mix aus Mode und Accessoires, Technik und Dienstleistungen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Schultheiss-Brauerei in Berlin-Moabit entsteht ab Herbst 2015 ein neues Quartier mit einem Mix aus Shopping, Gastronomie, Entertainment und Hotel. Dafür werden die historischen, denkmalgeschützten Gebäudeteile der alten Brauerei auf dem Areal zwischen Turm-, Strom- und Perleberger Straße saniert und um Neubauten ergänzt.

Auf rund 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen 150 Shops einziehen. Im Untergeschoss werden sich Parkplätze und ein Lebensmittelfachmarkt befinden. Das Erdgeschoss wird Geschäfte für Mode, Accessoires, Telekommunikation, Dienstleistungen und gastronomische Einrichtungen bieten. Im ersten Obergeschoss sollen neben einem Elektrofachmarkt Modeläden, Dekogeschäfte, eine Drogerie, ein Buchladen sowie der Food Court einziehen. Die zweite Etage wird ein Hotel beherbergen. Das Parkhaus soll rund 400 Stellplätze umfassen. Bisher bestätigte Mieter sind neben anderen: Street One, Die Berliner Kaffeerösterei, Douglas, Leiser und Xenos.

Fertigstellung bis spätestens 2018 geplant

Errichtet wird das Schultheiss Quartier vom Projektentwickler HGHI, der bereits für den Bau der Mall of Berlin am Leipziger Platz verantwortlich war. Die Fertigstellung ist für Herbst 2017 / Frühjahr 2018 geplant. Der Grundstein für das Schultheiss Quartier wurde am 2. September 2016 gelegt.