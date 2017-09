Europa-Center Berlin

Das Europa-Center am Breitscheidplatz gegenüber der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in der City West ist eines der ältesten Einkaufszentren Berlins. 1965 eröffnet, bietet es Platz für rund 70 Shops und gastronomische Einrichtungen. Besucher finden in dem denkmalgeschützten Gebäude ein breites Angebot an Mode- und Schmuckgeschäften, Schuh- und Sportartikelläden, einen Elektrofachmarkt, Zeitschriften- und Tabakwarengeschäfte sowie eine Wechselstube. Die gastronomische Bandbreite im zentral gelegenen Shoppingcenter reicht von internationalen Restaurants, Cafés und Bars bis zu Bistros, Snackbars und einem Irish Pub.



Zu den Mietern gehört auch das Kabarett-Theater „Die Stachelschweine“, das seit der Eröffnung des Europa-Centers hier seine feste Spielstätte hat. Markenzeichen des Einkaufscenters ist „Die Uhr der fließenden Zeit“ – ein Chronometer aus 12 großen und 30 abgeflachten kleinen Glaskugeln, das sich über drei Etagen erstreckt.



Das Parkhaus "Europa-Center" ist über die Nürnberger Straße zugänglich. Es hat ganzjährig 24 Stunden täglich geöffnet und bietet insgesamt 1100 PKW-Stellplätze.