Alles, nur nicht von der Stange: Beim Handmade Designmarkt wird nur Selbstgemachtes verkauft.

dpa

Am 25. März 2017 findet wieder der Handmade Designmarkt statt. Die perfekte Gelegenheit für alle, die Handgemachtes für sich und ihre Lieben bevorzugen. Der Handmade Designmarkt lädt von 14 bis 23 Uhr zum ausgedehnten Stöbern in Produkten rund um die Themen Mode, Taschen, Accessoires, Baby und Kind und Wohnen ein. Die im Shopping-Rausch verbrauchte Energie kann in Form leckeren Essens vor Ort gleich wieder aufgetankt werden.