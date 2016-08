Fesche Lotte Designmarkt

Die Fesche Lotte lädt jeden zweiten Samstag im Montat designaffine Familien nach Neukölln.

Von Mai bis Oktober 2016 findet in Neukölln an jedem zweiten Samstag der Designmarkt Fesche Lotte statt. Der Markt ist eine ästhetisch ansprechende und familientaugliche Plattform für Mode- und Lifestyle. Angeboten wird neben Vintagemode für Groß und Klein, Mode von Berliner Designern und Wohnaccessoires.

Außerdem können sich Besucher mit Dienstleistungen rund um die Schönheit und Wohlbefinden, wie Frisör, Barbier und Henna-Tattoo-Künstler verwöhnen lassen. Der Hunger kann durch Streetfood an einer langen geschmückten Tafel gestillt werden. Wenn die kleinen Marktgäste eine Pause brauchen, sind sie bei der Kinderbetreuung mit wechselnden Bastelworkshops zum Thema Recycling und einem Spielzeugtauschbasar gut aufgehoben. Auch Erwachsenen werden Workshops geboten - von Makramée-Knüpfen bis Detox.

Auf einen Blick

Wann: jeden zweiten Samstag im Monat von Mai bis Oktober 2016 von 11 bis 18 Uhr (Ausnahme August: in diesem Monat wegen Schulferien am letzten Samstag, den 27. August 2016)

Wo: Kranoldplatz in Berlin Neukölln

Eintritt: frei