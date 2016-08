Designmarkt zum Feierabend: Der Kreativmarkt für Mode, Accessoires und Design findet anders als andere Designmärkte immer mittwochs statt.

Der Kreativmarkt bietet Mode und Accessoires, Produkt-Design, Wohn-Accessoires, Kuriositäten und urbane Kunst von über 80 Designern. Für Abwechslung ist gesorgt: Jeder Berlin Design Market stellt ein anderes Thema in den Mittelpunkt. Street-Food-Stände versorgen die Besucher zudem mit leckeren Häppchen.



Der Berlin Design Market findet an wechselnden Orten statt. Im Jahr 2016 startet der Markt in am Schleusenufer 3 in Kreuzberg.