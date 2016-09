Auf dem Weddingmarkt präsentieren Designer und Künstler aus Wedding und anderen Bezirken Mode, Kunsthandwerk und Designprodukte.

Der Weddingmarkt ist ein Marktplatz für Kunst, Illustration, Mode, Möbel, Schmuck und Design, der im Frühling und Sommer stattfindet.



Der Weddingmarkt versteht sich als Spiegel des künstlerischen Geschehens in Berlin, mit Schwerpunkt auf Kreative aus dem Bezirk Wedding. Standort des Marktes ist das Nordufer am Kanal im Sprengelkiez zwischen Torf- und Samoastraße.



Das Thema "Upcycling" steht bei vielen Produkten im Vordergrund. Hier werden Fundstücke zu hochwertigen Produkten. Gebrauchsgegenstände wie Möbel verwandeln sich in künstlerische Schmuckstücke oder historische Koffer werden zu Designmusikboxen. Eingeladen sind Künstler, Designer, Kunsthandwerker und Modemacher aus dem Wedding und aus der ganzen Stadt.