Das Berliner Designlabel bietet Home Accessoires, Geschenke und Souvenirs mit stilisierten Skylines internationaler Metropolen.

Stadtsilhouetten sind das Markenzeichen des Berliner Designlabels 44spaces. Die stilisierten Skylines internationaler Metropolen wie Berlin, Chicago, London, Wien und New York prägen die alltagstauglichen Designprodukte, Geschenke, Souvenirs und Home Accessoires der Marke. Wer seine Lieblingsmetropole gerne immer in der Nähe haben möchte, findet bei 44spaces Objekte wie Schlüsselanhänger, Frühstücksbrettchen, Geschirrtücher, Reflexbänder, Kissen und Windlichter. Die Designprodukte werden fast ausschließlich in Berlin von kleinen Handwerksbetrieben und einem Behindertenwerk hergestellt.



Ausgewählte Verkaufsstellen:



Ararat

Bergmannstraße 99, 10961 Berlin



Ausberlin

Karl-Liebknecht-Straße 9, 10178 Berlin



Box off Berlin

Zimmerstraße 11, 10969 Berlin