Die Berliner Modemarke stellt hochwertige Ledertaschen und Accessoires her, die sich durch klassisch-elegante Formen und farbenfrohes Design auszeichnen.

Das Berliner Designlabel Gretchen steht für exklusive Taschen und Kleinlederwaren für jeden Anlass. Ob alltagstaugliche Umhängetaschen und Schultertaschen, praktische Handtaschen oder edle Taschen für die Abendgarderobe – die Kollektionen von Gretchen ergänzen jedes Outfit. Accessoires wie Handschuhe, Geldbeutel und Smartphone-Hüllen runden das Sortiment der Modemarke ab.



Die hochwertigen Taschen und Lederwaren zeichnen sich durch minimalistisches und farbenfrohes Design sowie klassisch-elegante Schnitte und Formen aus. Alle Produkte des Labels werden aus naturbelassenem Qualitätsleder in traditionellen Lederwarenmanufakturen in Italien und Spanien in Handarbeit hergestellt.