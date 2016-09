Das Geschäft am Alexanderplatz bietet Mode, Accessoires und Geschenkideen von Berliner Designern, Kreativen und Künstlern.

Ausberlin ist ein Kaufhaus für Produkte aus Berlin am Alexanderplatz in Mitte. Das vielfältige Sortiment des zentral gelegenen Ladens umfasst über 3000 Produkte, die von mehr als 300 Berliner Herstellern, Designern und Kreativen entworfen und zum Teil auch in Berlin gefertigt worden sind.



Neben einer Auswahl an Mode, Taschen, Accessoires und Design bietet das Geschäft an der Karl-Liebknecht-Straße Handyhüllen, Schmuck, Papierwaren, originelle Geschenkideen und Andenken, Bücher und Musik sowie Feinkost und Spirituosen.