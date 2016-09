Wertvoll ist ein Bekleidungsgeschäft in Berlin-Prenzlauer Berg für ökologisch produziertes und fair gehandeltes Modedesign und Accessoires.

Als eines der ersten Modegeschäfte in Berlin hat Wertvoll sich auf fair gehandelte und ökologisch produzierte, handgemachte Bekleidung spezialisiert. Die Boutique in Berlin-Prenzlauer Berg bietet ein umfangreiches Sortiment für Damen und Herren, von Röcken, Kleidern, Jeans, Schuhen, Jacken und Blousons über Shorts, Strickpullover, Wäsche, handgefertigte Mützen und Hüte bis zu Seidentüchern und Geschenkideen. Accessoires wie Taschen aus recycelten Materialien ergänzen das Angebot.



Kunden finden in dem Geschäft Produkte unter anderem der Marken Alma & Lovis, Annette Rufeger, goodone, Kavat, Knowledge Cotton Apparel, Minga Berlin, Nudie Jeans, People Tree sowie slowmo.