tausche tasche

Das Berliner Designlabel tausche stellt wandelbare und multifunktionale Taschen her, deren Aussehen mit einem Handgriff verändert werden können: Die Taschendeckel werden mit einem Reißverschluss am Korpus der Tasche befestigt und können so mühelos immer wieder ausgetauscht werden. Zwei Deckel gehören zur Grundausstattung der Tasche. Besitzer der Taschen können nach Belieben und Jahreszeit weitere Deckel mit neuen Motiven und Stoffen dazu kaufen.