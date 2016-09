Zwei Tage lang kann auf dem Disco Flowmarkt am 17. und 18. September von einem zum nächsten Flohmarktstand getanzt werden.

Am 17. und 18. September 2016 gehen Nachtclub und Flohmarkt eine Verbindung ein: Auf dem Disco Flowmarkt im E4 Club in Berlin kann auf drei Ebenen zu feinen Beats nach Schätzen gestöbert werden. Neben Second-Hand-Kleidung, Handgemachtem und Kunst bieten Designer Mode im Sale an. Wer eine Pause braucht und auf die neu erworbenen Teile anstoßen möchte, kann dies bei Street-Food und Drinks auf Ebene drei tun. All dies bei schwingendem Tanzbein, denn acht Live-DJs begleiten durch den Abend.