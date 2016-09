Babybasar und Kinderflohmarkt "Kibaflo"

An drei Terminen im Jahr können Eltern und die, die es bald werden, bei Berlins größtem Baby- und Kinderbasar gebrauchte Kindersachen ertrödeln.

Gerade erst gekauft und schon wieder herausgewachsen. So geht es vielen Eltern mit der Kleidung ihrer Kinder. Warum also immer alles neu kaufen? Berlins größter Kinderflohmarkt und Babybasar "Kibaflo" findet an drei Terminen jeweils von 12 bis 16 Uhr auf der großen Festwiese neben den Borsighallen in Berlin Tegel statt. Verkauft werden gebrauchte Baby- und Kindersachen, sowie Spielzeug, Fahrgeräte, Kleinstmöbel und Schwangerschaftsmode. Wer selbst seinen Keller von nicht mehr passenden Kindersachen befreien möchte, kann online einen Stand auf dem Flohmarkt mieten.