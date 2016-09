dpa

Weiberkram Mädelsflohmarkt

09. Oktober 2016

Der Weiberkram Mädelsflohmarkt am 9. Oktober 2016 in den Spreewerkstätten in Berlin Mitte bringt frischen Wind in den Kleiderschrank.

Herbst und Winter kommen in großen Schritten, höchste Zeit den eigenen Kleiderschrank auf seine Tauglichkeit für die kalte Jahreszeit zu prüfen. Wer erhebliche Mängel in Sachen Auswahl und Vielfalt feststellt, kann beim Weiberkram Mädelsflohmarkt am 9. Oktober 2016 seiner Einkaufslust in vollen Zügen nachgehen. In den Spreewerkstätten in Berlin Mitte wechseln Klamotten, Schuhe und Accessoires zu neuen glücklichen Besitzerinnen. Zu erobern gibt es hier alles, die einst einen anderen Kleiderschrank verstopfte: Fehlkäufe, zu Großes oder zu Kleines, einst Liebgehabtes. Auch für gute Stimmung ist gesorgt, denn DJs legen auf und leckeres Streetfood stillt den Hunger.

Auf einen Blick Wann: 09. Oktober 2016

Wo: Sreewerkstätten in Berlin Mitte

Öffnungszeiten: 12 bis 18 Uhr

Eintritt: 3 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei