Flagship-Stores in Berlin

Adidas

Ob Adidas, Apple oder Nike - viele bekannte Marken eröffnen in exklusiven Lagen großer Städte Flagship-Stores. Kunden können in den großen und meist kreativ eingerichteten Geschäften durch eine große Produktpalette der Marke stöbern, sich beraten lassen und ausprobieren. In vielen Flagship-Stores werden limitierte Artikel angeboten und neue Produkte eingeführt.

Adidas Originals

Adidas eröffnete seinen ersten Flagship-Store in Berlin. Seit 2014 verkauft das weltweit bekannte deutsche Label auf fast 300 Quadratmetern Schuhe, Sport- und Lifestyle-Kleidung für Frauen, Männer und Kinder. Das große Sortiment im Laden in der Münzstraße in Mitte wird durch Sneaker in limitierter Auflage ergänzt. Adidas hat sich mit dem Konzept seines Flagship-Stores auf Berlins Kiezkultur fokussiert. Für den Store wurde extra ein spezielles Beleuchtungssystem entwickelt. Außerdem bildet eine 3D-Stadtkarte die Ladenumgebung in Form des Adidas Originals-Logo ab.



Nike Berlin

Auch Nike hat wie andere große Sportartikelhersteller einen Flagship-Store in Berlin. In der City West im Europa Center an der Tauentzienstraße präsentiert Nike auf drei Ebenen eine große Produktpalette für Sportbegeisterte. Auf 2600 Quadratmetern werden nicht nur Trikots, Turnschuhe und Rucksäcke angeboten. Die Filiale ist konzipiert als Lifestyle-Welt mit Trainingsbereich, einer "Running-Area" sowie einem großen Fußballbereich.



Lego

Der Flagship-Store des dänischen Spielwarenherstellers Lego bietet direkt an der Tauentzienstraße nahe des KaDeWe alles rund um die bunten Plastiksteine. Auf zwei Etagen werden Sets und Einzelsteine verkauft und limitierte Sets angeboten. Wer bestimmte einzelne Steine sucht, kann sich diese dort in Behälter abfüllen. Kunden, die Zeit und Lust haben, können ihrem Spieltrieb auch im Laden freien Lauf lassen: An verschiedenen Spielstationen kann gebaut und konstruiert werden.



Apple

Im Flagship-Store von Apple dreht sich alles um die Kultmarke aus Kalifornien. Seit Mai 2013 ist der Apple-Shop Anlaufstelle für Fans des angebissenen Apfels. Neben der kompletten Produktpalette verfügt der Laden über das größte Kundenbetreuungszentrum in ganz Europa. Außerdem finden regelmäßig Workshops für Kunden, Konzerte und Kultur-Events statt.



New Balance

Der amerikanische Sportartikelhersteller New Balance hat seinen Flagship-Store in der Münzstraße in der Nähe des Alexanderplatzes eröffnet. Hier werden auf rund 350 Quadratmetern auf zwei Etagen Schuhe und Mode auf den Bereichen Fußball, Tennis, Fitness, Running und Lifestyle verkauft.



Sony

Am Potsdamer Platz im Sony Center befindet sich der einzige Flagship-Store des Unternehmens Sony. Auf 1000 Quadratmetern verteilt auf drei Etagen wird die Gesamtpalette der Unterhaltungselektronik von Sony präsentiert. Anfassen und Ausprobieren ist hier erlaubt und erwünscht.



Puma

Wie alle großen Sportartikelhersteller hat auch Puma einen Flagship Store in Berlin. Auf 450 Quadratmetern wird in der Nähe des Hackeschen Marktes ein breites Sortiment an Puma-Artikeln angeboten. In separaten Bereichen werden die Kollektionen für Fußball, Running, Motorsport, Streetwear und einen Premiumkollektion mit Produkten aus Kollaborationen mit Designern und Marken, präsentiert.



