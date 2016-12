Altenau: Ideal für Alpin und Snowboard

Zentral gelegen zwischen den Skizentren Torfhaus und Schulenberg kann man in Altenau einzigartiges und exotisches entdecken.

Aufgrund seiner zentralen Lage mitten im Oberharz ist Altenau im Sommer Ausgangspunkt vieler Wanderungen und im Winter ein beliebter Ort bei Wintersportlern. Skifans, Langläufer und Snowboarder haben die Wahl zwischen dem Ski-Alpinum im Ortsteil Schulenberg oder den Wintersporteinrichtungen rund um den Großen Torfhauslift im Ortsteil Torfhaus . An vielen Stellen in Altenau hat man einen guten Blick auf den Brocken, der nur 12 Kilometer entfernt ist. Kulturzentrum und Kräutergarten

Mittelpunkt in Altenaus ist das moderne Kurgast-Zentrum Altenauer Hof. Sehenswert ist die St.-Nikolai-Kirche mit der barocken Glockenhaube, die bereits Mitte des 17. Jahrhunderts im harztypischen Fachwerkstil erbaut wurde.

Weltweit einzigartig ist der weitläufige Kräutergarten in Altenau, leicht erkennbar an der farbenfrohen Holz-Pagode. In dem nach asiatischen Vorbild errichteten zehn Meter hohen Turm werden historische Gewürzrouten mit Bildern, Texten und Gewürzbeispielen erklärt.



Meisterschaft im Setzbügeleisen-Eisschießen