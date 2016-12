Lange Nacht der Künste in Rheinsberg

Vom Nachmittag bis Mitternacht finden in allen kulturellen Einrichtungen der Stadt Führungen, Lesungen, Konzerte und spezielle Veranstaltungen für Familien statt.

Zur Langen Nacht der Künste in Rheinsberg laden alle kulturellen Einrichtungen der Stadt ein - und das für einen guten Zweck. Mit den Erlösen werden jedes Jahr Rheinsberger Kultureinrichtungen und Vereine gefördert. Auf dem Programm stehen etwa 40 Führungen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderveranstaltungen, Konzerte und Vorträge. Die Spielorte liegen alle in bzw. in der Nähe von Schloss Rheinsberg.