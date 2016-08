Spektakuläre Flugmanöver, hohes Tempo, der Duft von Kerosin - und das in Brandenburg. Das Red Bull Air Race macht zum zweiten Mal Station am Lausitzring.

Statt Autos oder Motorrädern rasen beim Red Bull Air Race am Lausitzring (3. und 4. September 2016) Propellerflugzeuge um die Wette. Das Luftrennen, bei dem die Piloten möglichst schnell und präzise einen Pylonenkurs absolvieren müssen, ist das sechste von insgesamt acht Rennen in der diesjährigen Saison.

Tickets ab vier Euro

Der Rennsamstag ist für Training und Qualifying reserviert. Am Sonntag finden die Rennen und Siegerehrungen statt. Das Gelände ist an beiden Tagen von 10 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet. Tickets kosten zwischen 4 Euro für einen einfachen Stehplatz am Samstag bis 960 Euro für beide Renntage in der Sky Lounge des Lausitzrings.