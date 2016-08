Choriner Musiksommer

Picknickdecke ausbreiten und klassische Musik hören: In der Klosterruine Chorin nordöstlich von Berlin gibt es jeden Sommer kochkarätig besetze Open-Air-Konzerte.

Klassik in der Klosterruine

Das Besondere am Musiksommer ist die Kulisse. Die Musiker spielen in der Ruine des ehemaligen Choriner Zisterzienserklosters in der Nähe von Eberswalde (Barnim). Viele Besucher bringen Picknickdecken oder Campingstühle mit und hören den Klängen auf den angrenzenden Rasenflächen zu. Die rund zwanzig Konzerte im Rahmen des Choriner Musiksommers finden jeweils am Nachmittag und am Abend statt.