Das Festival Made in Potsdam hebt die Trennung zwischen Tanz, Performance und Musik kunstvoll auf. Die Produktionen sind unter Beteiligung von Potsdamer Künstlern entstanden.

Das Festival Made in Potsdam präsentiert neue Arbeiten von Choreografen, Musikern und bildenden Künstlern aus Potsdam und hebt die klassische Trennung der Künste auf. Die Besucher kommen zum Beispiel in den Genuss von Tanz-Portraits, Hör-Choreographie, Soundpoesie und Musikimprovisation.

Made in Potsdam wird von der fabrik Potsdam und vom Kunstraum Potsdam organisiert. Gemeinsam laden sie dazu ein, festgetretene und bekannte Pfade zu verlassen und Neues bzw. Bekanntes anders kombiniert zu entdecken. Die Veranstaltungen finden im T-Werk, in der fabrik und im Kunstraum statt.

Made in Potsdam: Programm 2017

Das Programm des Festivals Made in Potsdam stellt im Jahr 2017 in vielen Formaten die Beteiligung in den Vordergrund. Bei einigen Veranstaltungen werden die Zuschauer von den Künstlern zum aktiven Ausprobieren und Erleben aufgefordert und eingeladen, Teil des kreativen Prozesses zu werden.