STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH.

Das Theaterfestival Brandenburger Klostersommer in Brandenburg an der Havel verbindet Theater, Musik und Kulinarik auf charmante Art und Weise.

Der Brandenburger Klostersommer in Brandenburg an der Havel lockt mit Schauspiel und Musiktheater in die "Wiege der Mark". Darunter sind Eigenproduktionen, aber auch Gastspiele freier Theater und Musikdarbietungen aus dem Bereich Oper und Operette.