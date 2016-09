Stadtfest: 800 Jahre Rathenow

Rathenow feiert im Jahr 2016 ein ganz besonderes Jubiläum: Die Stadt im Havelland wird 800 Jahre alt und begeht den Geburtstag mit zahlreichen Festveranstaltungen.

Festumzug und Stadtfest zum Jubiläum

Das Festjahr wurde am 17. Januar 2016 vor dem Domstift in Brandenburg an der Havel eröffnet - an jenem Ort, an dem die Geburt Rathenows urkundlich besiegelt wurde. Auch das jährlich stattfindende Stadtfest im September steht im Zeichen des Jubiläums. Vom 9. bis zum 11. September 2016 wird gefeiert, Höhepunkt ist der große Festumzug am Samstag von 14 bis 16 Uhr mit historischen Kostümen und begleitendem Unterhaltungsprogramm in der Rathenower Innenstadt.